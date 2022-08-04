В результате ДТП на трассе в Марий Эл один человек погиб, двое - пострадали

Авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 13 часов в среду, 3 августа, на 35 километре дороги «Восточный обход г. Йошкар-Ола» в Медведевском районе столкнулись автомобили KIA и Volkswagen. ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 58-летний водитель первой иномарки не пропустил вторую, несмотря на то, что та двигалась по главной дороге.

От полученных травм 56-летний пассажир KIA скончался до приезда медиков. Госпитализация потребовалась другому пассажиру иномарки – 56-летнему мужчине – и водителю этой же легковушки, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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