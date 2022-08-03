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Происшествия3 августа 2022 16:41

В Казани неадекватного сына заподозрили в жестоком убийстве отца

На теле 67-летнего родителя криминалисты насчитали несколько десятков ножевых ранений
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По версии следствия, мужчина расправился с родителем, находясь под воздействием неустановленных веществ.

По версии следствия, мужчина расправился с родителем, находясь под воздействием неустановленных веществ.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В квартире одного из домов на улице Ботаническая в Казани было обнаружено тело ее 67-летнего хозяина. Было установлено, что его смерть носит криминальный характер – имелось несколько десятков ножевых ранений, сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - отметил в ведомстве.

Подозрение следователей пало на 34-летнего сына убитого. Тем более соседи, а именно они обнаружили тело и вызвали полицию, знали о неадекватном поведении отпрыска. Мужчину задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о его заключении под стражу.

По версии следствия, он, находясь под воздействием неустановленных веществ, жестоко зарезал своего отца, а после сбежал с места преступления.

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