«Духи в рекламе -2»: состоялась новая встреча из цикла авторских мероприятий Юлианы Петровой «Парфюмология»

Фото: Юлия Кузнецова

Gucci «Guilty Intense», Chanel «Gabrielle», Antonio Banderas «The Secret Temptation», Dior «Miss Dior» – эти и другие знаменитые ароматы были предметом дегустации и обсуждения на очередной встрече любителей парфюма.

«Духи в рекламе -2» - новая встреча из цикла авторских мероприятий Юлианы Петровой «Парфюмология» состоялась прекрасным июльским вечером! Панорамный ресторан «Extra Lounge» вновь принимал любителей парфюма в своем уютном пространстве, оборудованном шикороформатными телевизорами и большим экраном.

Фото: Юлия Кузнецова

Юлиана подготовила для своих гостей интересную информацию о формировании вкусов и трендов в современной парфюмерии при помощи рекламы. Каждый любитель парфюма помнит не только любимый аромат, но и ту рекламную кампанию, которая способствовала его продвижению.

Основные спикеры этой встречи - парфюмерный стилист Анастасия Абляева и кинокритик Адиля Хайбуллина представили гостям шедевры мирового парфюмерного искусства и рекламные ролики, сопровождавшие выход и реализацию каждого аромата. Завораживающие истории создания духов, драматичные судьбы парфюмеров, необыкновенные факты создания провокационных композиций – всё это было в центре внимания собравшихся.

Фото: Юлия Кузнецова

«Я хочу предложить леди путешествие в мечту» - так говорил о своем «Opium» Ив Сен Лоран, создатель одного из самых ярких, скандальных и необыкновенно успешных в коммерческом плане ароматов 20 века. Удивительные факты из истории этого аромата, связанные с жизнью самого парфюмера, конфликты, запреты на продажу, сложности в его продвижении и огромный коммерческий успех – все это только подогревает интерес к прекрасной композиции, которая не раз обновлялась и представлялась в новом звучании. Сегодня легендарный аромат представлен версией YSL «Black Opium», лицом которого в рекламе стала американская актриса и модель Зои Кравиц.

Гости смогли насладиться культовым ароматом Dior «J’аdore» и прекрасным роликом с Шарлиз Терон. Статичный, ровный и минималистичный видеоряд, камера фокусируется на лице актрисы, свет гаснет, снова зажигается, и звучит уже знакомый шёпот: «J'adore, Dior……» Флакон выпадает из руки на изящно задрапированную ткань. Словом, реклама - само совершенство.

А завораживающий рекламный ролик Dior «Sauvage Elixir» с Джонни Деппом в образе рок-звезды, свободной от предрассудков и разгуливающей вместе со стаей волков подчеркивает смелый и дерзкий аромат, который стал хитом 2021 года!

Гости с интересом дегустировали ароматы, задавали вопросы, делились впечатлениями и обменивались мнениями.

Партнерами встречи выступили Евгений Миннуллин - основатель бренда авторских аксессуаров из натуральной кожи «Kashtan» и Сафия Хамид - сооснователь парфюмированной косметики с натуральным составом «Jelai», салон индивидуального подбора нижнего белья и услуг браффитера «MyBiusty», представившие подарки и сертификаты для всех гостей.

Юлиана выражает благодарность постоянным партнерам мероприятия – компании «Л’Этуаль», «S Parfum&Cosmetics», бренду косметики на основе минералов Мертвого моря «SEAHAVA», воде «Сестрица», питейному дому «100Dal», клинике лазерной медицины «Laser Pro», сети кинотеатров «КИНОМАКС», рекламно-полиграфической компании «АВС КОЛОР» и приглашает всех на новые встречи с волшебным миром ароматов.