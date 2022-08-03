В Набережных Челнах двух экс-сотрудниц банка начали судить за кражу 40 миллионов рублей

В итоге процесс пришлось поставить на паузу до сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовал судебный процесс над двумя экс-сотрудницами банка в Набережных Челнах. Их обвиняют в хищении из ячейки клиента 15 миллионов рублей, а также 25 миллионов из хранилища финансового учреждения.

Также, одной из подсудимых вменяют крупное мошенничество. Утверждается, что она под предлогом покупки медоборудования в частную клинику выманила у местных жителей свыше 22 миллионов рублей.

В эту среду в суде огласили все эти обвинения и начали допрос представителя банка, где работали женщины. После этого в связи с необходимостью вызова потерпевших процесс прервали до 14 сентября.

- По ходатайству потерпевшего - представителя банка, дальнейшее судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме из-за необходимости соблюдения банковской тайны, - сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

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