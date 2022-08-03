В Казани на одну ночь перекроют движение на перекрестке улиц Достоевского и Чехова

Проезд перекроют с вечера 5 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана с 23.00 5 августа и до 5.00 6 августа полностью перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Достоевского и Чехова около дома №11 (ул.Чехова).

Как гласит распоряжение Исполкома города, ограничения на данном участке для автомобилистов вводятся в связи с запланированными работами по перекладке тепловых сетей.

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