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Общество3 августа 2022 15:00

В Казани на одну ночь перекроют движение на перекрестке улиц Достоевского и Чехова

Ограничение для транспорта там введут из-за работ по перекладке тепловых сетей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Проезд перекроют с вечера 5 августа.

Проезд перекроют с вечера 5 августа.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана с 23.00 5 августа и до 5.00 6 августа полностью перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Достоевского и Чехова около дома №11 (ул.Чехова).

Как гласит распоряжение Исполкома города, ограничения на данном участке для автомобилистов вводятся в связи с запланированными работами по перекладке тепловых сетей.

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