В казанском парке Урам прошел бесплатный мастер-класс по брейк-дансу на татарском языке

Занятия прошли на открытом воздухе. Фото: Валерий Копылов

В казанском экстрим-парке Урам 2 августа в рамках проекта «Хэрэкэт-бэрэкэт» состоялся бесплатный мастер-класс по брейк-дансу на татарском языке. Тренерами стали Рушан Ильдрханов из профессиональной школы брейкинга «EXCLUSIVE COLLECTION» и победитель международных и российских фестивалей Руслан Шейхутдинов.

Они научили детей и их родителей таким движениям, как стойка на плече, «два шага», «три шага», «шесть шагов», «сальса-степ», «черепаха», «кросс-степ» и «беби фриз».

- Во время мастер-класса мы обучаем базовым движениям брейкинга. За один урок можно научиться делать несложную связку, отталкиваясь от которой дальше можно расширять свои навыки, - рассказал Рушан Ильдрханов.

К слову, сам он занимается брейк-дансом уже 14 лет. Началось все со случая в летнем лагере, где танцор брейк-данса сшиб его с ног. После этого Рушан, по его словам, влюбился в этот танец.

СПРАВКА

Проект «Хэрэкэт-бэрэкэт» реализуется мэрией Казани с 2021 года. Только за первые его месяцы прошлый удалось провести 14 мастер-классов.

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