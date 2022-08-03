В столице Татарстана после двухлетнего перерыва вновь пройдет форум «Добрая Казань»

На данный момент уже создана предварительная программа мероприятия и составлен список его участников.

После двухлетнего перерыва в связи с короновирусом возобновит свою работу форум «Добрая Казань». Есть вероятность, что его проведут в конце 2022 года.

Так, по словам мэр Казани Ильсура Метшина, есть возможность провести форум в октябре или ноябре, главное, чтобы в это время спикеры не были задействованы в других мероприятиях.

Напомним, форум помогает развитию благотворительности и культуры добра. Как сообщила зам руководителя Исполкома города Гузель Сагитова, на данный момент уже создана предварительная программа «Доброй Казани» и составлен список участников.

- Мы надеемся, что Академия Игоря Крутого получит грант, и в осенне-зимний период отборочные туры пройдут по всей России. Возможно, удастся совместить форум «Добрая Казань» с фестивалем «Добрая волна», – пояснила Сагитова.

Отметим, что данный фестиваль проводится с 2017 года мэрией Казани совместно с Академией популярной музыки Игоря Крутого. Он стал благотворительным проектом, благодаря которому дети получили возможность проявить свой талант, несмотря на сложные жизненные ситуации и особенности здоровья.

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