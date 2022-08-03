В Казани 6 августа в празднике «Я выбираю небо!» примут участие около 30 самолетов и вертолетов

На празднике уже традиционно выступит знаменитая пилотная группа «Стрижи». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу, 6 августа, столице Татарстана около Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!». Над городом будут кружить около 30 воздушных судов, в том числе и вертолеты. Они будут подниматься на высоты до 300 метров и более.

Сама праздничная программа начнется в 15.00. Будут прыгать парашютисты, в небо поднимутся малые летательные аппараты. Затем состоится официальное открытие праздника «Я выбираю небо!». Сразу после этого начнутся полеты вертолетов, тяжелой авиации и легкомоторных самолетов. А примерно в 17.15 стартует выступление знаменитой пилотной группы «Стрижи», которое продлится целых 30 минут.

Все это время на земле будут работать мастер-классы по укладке парашюта, экспозиция авиатехники, беспилотников и авиамоделей, тир, фудкорт, а также идти концертная программа с участием работников авиационных предприятий Татарстана. Хедлайнером последней станет группа «Хитобои», которые выйдут на сцену в 18.00.

Стоит отметить, что во время праздника «Я выбираю небо!» не будет работать парковка около Центра семьи «Казан», а при большом наплыве людей могут запретить еще и проезд по улице Сибгата Хакима.

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