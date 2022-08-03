Набережные Челны обогнали Казань по качеству жизни

Индекс качества жизни высчитывался, например, по таким направлениям, как потребительская активность, доступность недвижимости и экология. Фото: nabchelny.ru

Среди российских городов с населением боле 250 тысяч человек Набережные Челны вошли в топ-15 по качеству жизни, такие данные были получены по итогам исследования Финансового института при правительстве РФ за второй квартал 2022 года.

При мониторинге индекс качества жизни высчитывался на основе динамики общественного мнения, например, по таким направлениям, как потребительская активность, медобслуживание населения, доступность недвижимости, экология, работа ЖКХ, состояние дорог и преступность.

Именно по этим показателям, в том числе, Набережные Челны заняли 14 строчку рейтинга, значительно обогнав местную столицу – Казань, которая почему-то оказалась лишь на 22 месте из 25. Первые же три места заняли Москва, Сочи и Грозный соответственно.

- В целом по стране во втором квартале 2022 года намного упала потребительская активность населения, отражающая снижение реальных доходов. Существенно сократилась оценка доступности недвижимости, ухудшилась оценка состояния экологии в городах. С другой стороны, повысилась оценка медицинского обслуживания, а также работы предприятий системы ЖКХ. Кроме того, вырос интерес к культурным ценностям, намного снизилась тревожность и протестная активность, что способствовало стабилизации качества жизни горожан, - прокомментировали свое исследование в Финансовом институте при правительстве РФ.

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