В Казани из-за строительства Соборной мечети поменяли правила землепользования

Под мечеть отвели участок площадью 81,6 тысячи квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду на XV сессии Казгордумы депутаты внесли изменения в местные правила землепользования и застройки. Это было сделано по требованию Минстроя Татарстана в связи с возведением в столице республики Соборной мечети на 10 тысяч человек.

Дело в том, что под этот объект планируется задействовать земельный участок площадью 81,6 тысячи квадратных метров. А по действующим до этого дня правилам землепользования и застройки в Казани под размещение объектов религиозного значения дается только 50 тысяч «квадратов».

Поэтому городские депутаты изменили этот лимит до неустановленного. Напомним, Соборную мечеть в Казани решили построить на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» по улице Односторонняя Гривка,

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram