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Общество3 августа 2022 13:17

В Казани из-за строительства Соборной мечети поменяли правила землепользования

Сделать это потребовал Минстрой Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Под мечеть отвели участок площадью 81,6 тысячи квадратных метров.

Под мечеть отвели участок площадью 81,6 тысячи квадратных метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду на XV сессии Казгордумы депутаты внесли изменения в местные правила землепользования и застройки. Это было сделано по требованию Минстроя Татарстана в связи с возведением в столице республики Соборной мечети на 10 тысяч человек.

Дело в том, что под этот объект планируется задействовать земельный участок площадью 81,6 тысячи квадратных метров. А по действующим до этого дня правилам землепользования и застройки в Казани под размещение объектов религиозного значения дается только 50 тысяч «квадратов».

Поэтому городские депутаты изменили этот лимит до неустановленного. Напомним, Соборную мечеть в Казани решили построить на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» по улице Односторонняя Гривка,

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