В Набережных Челнах в кустах около АЗС нашли тело мужчины со спущенными штанами

Мужчину зарезали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку случайные прохожие сделали 1 августа около АЗС на проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах. В кустах лежало тело мужчины со спущенными штанами. На место были вызваны правоохранители. Вместе с ними приехали и криминалисты. Они установили, что смерть 52-летнего мужчины была насильственной – на груди имелись три колото-резанных ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления был задержан 39-летний мужчина, который до этого уже был судим за убийство, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, задержанный и потерпевший познакомились по пьяни. Решили отметить это событие очередной порцией спиртного. Купили алкоголь и пошли распивать его в кусты около АЗС. Во время такого пикника мужчины поссорились. Причиной конфликта стало поведение во время отбытия наказания в колонии.

В итоге ранее судимый за убийство мужчины выхватил нож и зарезал им своего оппонента. Забрал у него два мобильных телефона и сбежал. К слову, похищенное злоумышленник в последствии заложил в местный ломбард.

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