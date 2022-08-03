Установка памятника певцу Рашиту Вагапову в Казани обойдется в 15,1 миллиона рублей

Высота памятника пять метров. Фото: скриншот

В Казани пятиметровый памятник известному татарскому певцу Рашиту Вагапову установят сквере у филармонии им. Тукая (перекресток улиц Назарбаева и Павлюхина). Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, это обойдется в 15,1 миллиона рублей. Причем за эти деньги, подрядчик должен также благоустроить прилегающую территорию, в том числе, заново переложить в сквере брусчатку.

Все работы должны быть завершены к 15 ноября 2022 года.

Место расположения памятника. Фото: скриншот

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