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Политика3 августа 2022 11:28

Бойцов татарстанских батальонов «Алга» и «Тимер» обеспечат тепловизорами и ударными беспилотниками

Современное оборудование они получат перед отправкой в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Также каждому из бойцов положена от республики единовременная выплата в 200 тысяч рублей.

Также каждому из бойцов положена от республики единовременная выплата в 200 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Татарстана вместе с ДОСААФ республики обеспечат бойцов именных батальонов «Алга» и «Тимер» современным оборудованием для ведения боевых действий в зоне проведения спецоперации на Украине.

Так, речь идет, например, о бронежилетах, шлемах, ударных беспилотниках, аптечках с необходимым набором медикаментов, ноутбуках, квадрокоптерах, тепловизорах, а также наборах с продуктами, средствах личной гигиены.

Все это бойцы получат непосредственно перед отправкой в зону проведения спецоперации. Что же касается единовременной выплаты от Татарстана в 200 тысяч рублей, то эти деньги каждый из них будет получать частями.

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