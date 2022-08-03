В школах Казани отремонтируют 136 классов для детей-инвалидов

Помимо всего прочего, туда вместо обычных должны поставить специальные парты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту среду, 3 августа, на XV сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин объявил, что дал поручение отремонтировать и дооснастить всем необходимым 136 классов в 46 школах, где обучаются дети-инвалиды. Так, помимо всего прочего, эти кабинеты должны оборудовать специальными партами и сенсорными комнатами.

- За два-три года это нужно сделать, - отметил Ильсур Метшин. – Это особенные дети, и к ним необходимо особенное отношение.

Отметим, что, по последним данным, в школах Казани учатся 1 011 детей-инвалидов и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

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