Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 10:44

В школах Казани отремонтируют 136 классов для детей-инвалидов

Их также решили дооснастить всем необходимым
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо всего прочего, туда вместо обычных должны поставить специальные парты.

Помимо всего прочего, туда вместо обычных должны поставить специальные парты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту среду, 3 августа, на XV сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин объявил, что дал поручение отремонтировать и дооснастить всем необходимым 136 классов в 46 школах, где обучаются дети-инвалиды. Так, помимо всего прочего, эти кабинеты должны оборудовать специальными партами и сенсорными комнатами.

- За два-три года это нужно сделать, - отметил Ильсур Метшин. – Это особенные дети, и к ним необходимо особенное отношение.

Отметим, что, по последним данным, в школах Казани учатся 1 011 детей-инвалидов и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram