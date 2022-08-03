В Татарстане предложили ввести отдельный тариф для сбора мусора в мешках

Считается, что это может стимулировать к организации на местах контейнерных площадок. Фото: Евгения ГУСЕВА

На выездном заседании в Набережных Челнах председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев выступил с предложением ввести в республике так называемый «мешочный сбор мусора».

По его словам, такой тариф будет актуален для жителей сельской местности, а там же там где люди проживают в частных домах. Дело в том, что там население выставляет мусор в мешках у ворот и регоператор, проезжая по улицам, собирает их. «Мешочный сбор», скорее всего, будет дороже существующего тарифа для частных домов, а потому должен стимулировать на организацию отдельных контейнерных площадок, чтобы регоператор не гонял машины по всему поселку или селу, а вывозил отходы разово.

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