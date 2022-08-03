В августе 2022 года жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день

Перед ним рабочий день будет сокращен. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

30 августа - День республики Татарстан и Казани, в 2022 году приходится на вторник. Согласно производственному календарю регионального Минтруда, этот день является выходным.

Кроме того, по республиканскому закону о праздничных днях и памятных датах рабочий день 29 августа (понедельник) в Татарстане сокращается на один час.

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