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Общество3 августа 2022 9:43

В августе 2022 года жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день

Они будут отмечать День республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Перед ним рабочий день будет сокращен.

Перед ним рабочий день будет сокращен.

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

30 августа - День республики Татарстан и Казани, в 2022 году приходится на вторник. Согласно производственному календарю регионального Минтруда, этот день является выходным.

Кроме того, по республиканскому закону о праздничных днях и памятных датах рабочий день 29 августа (понедельник) в Татарстане сокращается на один час.

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