Движение по нулевому участку трассы М-12 Москва – Казань запустят в сентябре 2022 года

Проезд будет платным. Фото: Иван ВИСЛОВ

Так называемый нулевой участок трассы М-12 Москва-Казань - от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево, строители должны сдать в сентябре 2022 года. Тогда же по нему запустят автомобильное движение.

Как заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии фотовыставки «С нами города становятся ближе», точная дата открытия нулевого участка М-12 пока обговаривается.

Он также отметил, что проезд по участку протяженностью 23 километра для автомобилистов будет платный – чуть более четырех рублей за километр.

При этом для взимания платы с водителей никаких шлагбаумов ставить не будут. На трассе сразу установят безбарьерную систему, как на ЦКАД, где этим занимается ООО «Единый оператор». Кстати, именно с ним, по предварительному одобрению совета директоров госкорпорации «Автодор», и будет заключено соглашение на создание системы оплаты на протяжении всей М-12. Цена вопроса более 13,1 миллиарда рублей.

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