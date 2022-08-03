В Казани решили снова открыть пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре

Его режим работы – ежедневно с 10.00 до 19.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в этот четверг, 4 августа, в казанском ТЦ «Южный» заработает дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. В нем будут прививать как первым компонентом «Спутника V», так и вторым, сообщает городское управление здравоохранения.

- Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, - также отметили в управлении.

Итак, вход в дополнительный пункт вакцинации от коронавируса будет открыт с обратной стороны здания торгового центра. Режим работы – ежедневно с 10.00 до 19.00.

Отметим, последний такой пункт в Казани был закрыт 2 июля. Он работал в ТЦ «Парк Хаус». Тогда в городском управлении здравоохранения заявили, что привиться от коронавируса можно будет только в поликлиниках.

Но после недавних призывов главы Татарстана Рустама Минниханова активизировать работу по повторной вакцинации, в ТЦ «Южный» снова открывают прививочный пункт.

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