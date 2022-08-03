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Экономика3 августа 2022 8:03

В Казани почти на 70% упали продажи частных домов

Так, в июне было куплено менее 200 коттеджей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Если брать в целом рынок купли-продажи частных домов, то здесь за июнь текущего года было совершено 1 302 сделки.

Если брать в целом рынок купли-продажи частных домов, то здесь за июнь текущего года было совершено 1 302 сделки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За июнь в Казани было продано всего 197 частных домов, что почти на 70% меньше, чем за первый летний месяц 2021 года. Тогда купили 631 коттедж.

Если брать в целом рынок купли-продажи частных домов, то здесь за июнь текущего года было совершено 1 302 сделки. Это на 64% меньше чем за такой же месяц 2021-го, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные Росреестра Татарстана.

Отметим, что по последней информации Минстроя республики, за первые шесть месяцев 2022 года в регионе было построено 10 374 частных домов, что составляет 87% от запланированного на год.

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