Клиенты ВТБ вошли в интернет-банк по биометрии более 1 млн раз

Клиенты ВТБ более миллиона раз воспользовались возможностью входа в интернет-банк по биометрическим данным с момента запуска сервиса в июне. Теперь при подключении пользователям не нужно самостоятельно вводить пароль – вход доступен в один клик, как и при начале работы с мобильным приложением.

В июле ВТБ сократил процесс входа в интернет-банк еще на один шаг, убрав этап с введением кода подтверждения, который клиент ранее получал по СМС. Теперь зайти в интернет-банк стало так же просто, как и в приложение – достаточно нажать на «ВТБ Онлайн» на экране своего смартфона.

Для этого клиентам нужно предварительно установить ярлык страницы интернет-банка на экран смартфона и затем подключить функцию входа по биометрии. Сервис доступен владельцам смартфонов операционных систем iOS и Android.

- После введенных ограничений ВТБ быстро перестроил свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Для этого мы максимально приблизили функционал интернет-банка к мобильному приложению, и уже летом наши клиенты получили возможность войти в веб-версию по биометрии. Этой опцией воспользовались пользователи ВТБ Онлайн более миллиона раз, и мы уверены, что сервис будет и дальше пользоваться спросом. Его использование абсолютно безопасно: все биометрические данные хранятся только на устройстве пользователя, эта информация не передается в банк, — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее в июне ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца: тогда клиенты могли не вводить пароль вручную, но им нужно было ввести код подтверждения из СМС.

Всего за пару месяцев ВТБ существенно доработал веб-версию ВТБ Онлайн, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов. Пользователи теперь могут оплачивать услуги по QR-кодам, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности. Клиентам доступна установка лимитов на переводы, скрытие разделов с продуктами на главной странице, возможность изменить логин и пароль, передать номер телефона мошенника через чат. Изменилась главная страница — теперь она выглядит так же, как в мобильном приложении. Блоки с продуктами визуально разделены, также на странице появился быстрый доступ к самым популярным операциям — оплате по QR-коду, переводам по номеру телефона, карты или между своими счетами. Для удобной навигации в интернет-версии появилось нижнее меню, уже ставшее привычным для пользователей мобильной версии ВТБ Онлайн.