Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить в России пропаганду трансгендерности

Свое обращение она направила главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить в России пропаганду трансгендерности на законодательном уровне. Соответствующее обращение она направила главе Минздрава страны Михаилу Мурашко, от которого ждет поддержки.

В своем обращении Волынец заявляет, что дети и молодежь в силу возраста не умеют критически относиться к получаемой информации, а потому могут попасть под влияние пропаганды. А это, в свою очередь, способно привести к снижению рождаемости в стране, сообщает RT.

По словам детского омбудсмена, только абсолютный запрет трансгендерности и трансгендерного перехода может обеспечить нравственную и психическую безопасность общества.

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