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Общество3 августа 2022 6:00

В Рыбно-Слободском районе выявлен очаг бешенства и введен карантин

Больное животные было обнаружено на улице Ленина в селе Бетьки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Местность признана неблагополучной как минимум на два месяца.

Местность признана неблагополучной как минимум на два месяца.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Бетьки Рыбно-Слободского района выявлен случай заболевания бешенством. Больное животное было обнаружено в личном подсобном хозяйстве на улице Ленина. В связи с этим местность на время объявлена неблагополучной. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В радиусе километра от очага бешенства введен карантин, который будет снять через 60 дней после убоя последнего бешеного животного. Все это время туда нельзя ввозить скот, равно как и вывозить его оттуда. Также там временно нельзя проводить выставки и ярмарки, а также находиться посторонним людям.

Напомним, это уже второй очаг бешенства, выявленный в Татарстане за неделю. Первый был зарегистрирован в Билярске.

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