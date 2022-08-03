В Рыбно-Слободском районе выявлен очаг бешенства и введен карантин

Местность признана неблагополучной как минимум на два месяца. Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Бетьки Рыбно-Слободского района выявлен случай заболевания бешенством. Больное животное было обнаружено в личном подсобном хозяйстве на улице Ленина. В связи с этим местность на время объявлена неблагополучной. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В радиусе километра от очага бешенства введен карантин, который будет снять через 60 дней после убоя последнего бешеного животного. Все это время туда нельзя ввозить скот, равно как и вывозить его оттуда. Также там временно нельзя проводить выставки и ярмарки, а также находиться посторонним людям.

Напомним, это уже второй очаг бешенства, выявленный в Татарстане за неделю. Первый был зарегистрирован в Билярске.

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