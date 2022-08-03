Пьяный мужчина утонул в реке Малый Уишь в Аксубаевском районе

Трагедия произошла вечером 2 августа. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:28 во вторник, 2 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в реке Малый Уишь у села Новое Ильдеряково в Аксубаевском районе утонул мужчина. Прибывшие на место водолазы обнаружили тело спустя пять часов. Оно находилось в 40 метрах от берега на глубине четырех метров, сообщает МЧС Татарстана.

Тело мужчины было обнаружено водолазами лишь к 22:10. Фото: МЧС Татарстана

Причиной произошедшего могло стало то, что 50-летний мужчина, будучи пьяным, купался в необорудованном для этого месте. У озера установлен специальный запрещающий купания аншлаг.

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