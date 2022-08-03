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Общество3 августа 2022 5:25

Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании съезда Всемирного конгресса татар

Глава Татарстана заверил делегатов в том, что местные власти услышали их предложения и будут над ними работать
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мероприятие состоялось в выставочном центре «Казань Экспо».

Мероприятие состоялось в выставочном центре «Казань Экспо».

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Во вторник, 2 августа, в выставочном центре «Казань Экспо» состоялось пленарное заседание VIII съезда Всемирного конгресса татар. Среди прочих в нем приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

В заседании также принял участие госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В заседании также принял участие госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В своей речи Минниханов поблагодарил делегатов за патриотизм, а также последовательную работу по изучению, сохранению и развитию родного языка, традиций и духовно-нравственных ценностей. По его словам, власти региона зафиксировали все предложения, которые были высказаны в ходе съезда и будут над ними работать.

- Важную роль необходимо уделить воспитанию молодежи, так как именно она наше будущее, - заметил руководитель республики.

Напомним, что VIII съезд Всемирного конгресса татар, посвященный 1100-летнию принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летию конгресса, начался 30 июля и проходил четыре дня. В нем приняли участие порядка 1,5 тысячи делегатов за 35 стран мира.

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