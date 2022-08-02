Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 16:34

2 августа в Йошкар-Оле открыли памятник основателю ВДВ, генералу Василию Маргелову

Бюст установили в сквере воинов-десантников
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Бюст Герою Советского Союза, генералу Армии Василию Маргелову открыли в День ВДВ. Фото: мэрия Йошкар-Олы

Бюст Герою Советского Союза, генералу Армии Василию Маргелову открыли в День ВДВ. Фото: мэрия Йошкар-Олы

В День воздушно-десантных войск (ВДВ) в столице Марий Эл при участии мэра города Евгения Маслова был торжественно открыт памятник основателю этого рода войск Герою Советского Союза, генералу Армии Василию Маргелову.

Бюст «отцу ВДВ» установили в сквере воинов-десантников, который был несколько лет назад разбит на территории около кольцевой развязки на улице Машиностроителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram