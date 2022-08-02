2 августа в Йошкар-Оле открыли памятник основателю ВДВ, генералу Василию Маргелову

Бюст Герою Советского Союза, генералу Армии Василию Маргелову открыли в День ВДВ. Фото: мэрия Йошкар-Олы

В День воздушно-десантных войск (ВДВ) в столице Марий Эл при участии мэра города Евгения Маслова был торжественно открыт памятник основателю этого рода войск Герою Советского Союза, генералу Армии Василию Маргелову.

Бюст «отцу ВДВ» установили в сквере воинов-десантников, который был несколько лет назад разбит на территории около кольцевой развязки на улице Машиностроителей.

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