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Общество2 августа 2022 16:07

Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда наступит 32-граудсная жара

На территории республики до 4 августа местами ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До конца этой рабочей недели каких-либо существенных осадков не предвидеться.

До конца этой рабочей недели каких-либо существенных осадков не предвидеться.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 3 августа, в регионе будет преимущественно без осадков, ветер умеренный, а температура воздуха днем в пределах от +25 до +30 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- На территории республики до 4 августа местами ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса, - также отметили в управлении.

С каждым последующим днем, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха будет повышаться, при этом существенных осадков не предвидится.

Так, в четверг, 4 августа, в своем максимуме столбики термометров в республике покажут +31 градус, а в пятницу, 5 августа, уже +32 градуса.

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