В Татарстане охотникам утвердили новые ограничения на добычу диких животных

Утвержденные лимиты и квоты будут действовать до следующего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым в республике утверждаются лимиты и квоты для охотников на период с 1 августа 2022 года и до 1 августа 2023 года.

Так, согласно документу, в Татарстане за этот временной отрезок можно добыть 683 лося (сейчас в республике насчитывается 13 635 особей), 521 сибирскую косулю (сейчас в регионе – 12 708 особей), четыре рыси (сейчас в республике их насчитывается 81 особь), а также 197 барсуков (насчитывается 3 247 особей).

Что касается последних, то на них сезон охоты будет открыт в ближайшее время. Прием заявок на получение добычи барсуков в Госкомитет Татарстана по биоресурсам начинается уже с 4 августа

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