Мазит Салихов занял должность зам главы Минстроя Татарстана

На его место директора Госэкспертизы и ценообразованию Татарстана по строительству и архитектуре пришел экс-зам главы Минстроя республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане произошла кадровая рокировка. Так, зам главы Минстроя республики стал Мазит Салихов, который до этого момента занимал должность директора Госэкспертизы и ценообразованию Татарстана по строительству и архитектуре. Соответствующий указ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Интересно, что при этом с поста зам главы этого ведомства на должность Салихова был переведен Рафар Шакиров.

Для справки, Мазиту Салихову 56 лет. Свою трудовую деятельность он начинал с должности мастера дорожного участка, далее работал главным инженером, первым зам главы администрации Альметьевского района и Альметьевска, руководителем Исполкома Альметьевского района.

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