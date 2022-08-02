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Происшествия2 августа 2022 12:31

Экс-глава МУП «Сельхозжилсервис» Азнакаевского района признался в получении взятки

За 200 тысяч рублей он разрешил местному предпринимателю демонтировать бесхозные трубы у деревни Агирово
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего директора МУП «Сельхозжилсервис» Азнакаевского района. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги злоумышленник разрешил местному предпринимателю демонтировать бесхозные трубы у деревни Агирово. Преступление было совершено еще в 2020 году.

Свою вину мужчина признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а в скором времени предстанет перед судом, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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