В Казани ограничат движение по мосту Миллениум

Ремонт дороги там планируется проводить каждый день с 20:00 до 5:00.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Стало известно, что с 3 по 10 августа в Казани будет ограничено движение по мосту Миллениум. Перекроют участок от улицы Вишневского до Амирхана. Каждый день с 20:00 до 5:00 там будут ремонтировать дорожное покрытие, объясняют власти города.
Схема перекрытия дороги.
Горожан просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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