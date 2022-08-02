В Казани ограничат движение по мосту Миллениум

Ремонт дороги там планируется проводить каждый день с 20:00 до 5:00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Стало известно, что с 3 по 10 августа в Казани будет ограничено движение по мосту Миллениум. Перекроют участок от улицы Вишневского до Амирхана. Каждый день с 20:00 до 5:00 там будут ремонтировать дорожное покрытие, объясняют власти города.

Схема перекрытия дороги.

Горожан просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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