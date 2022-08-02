Житель Чистополя приговорен к 10 годам колонии за убийство матери

Мужчина несколько раз ударил пожилую родственницу ножом в шею и туловище. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

41-летний житель Чистополя признан виновным в убийстве 65-летней матери. Преступление произошло 11 марта в одном из домов по улице Энгельса. Суд установил, что в тот день женщина решила выгнать сына из дома за его аморальный образ жизни. В ответ на это мужчина взял нож и несколько раз ударил им мать.

От полученных ранений женщина скончалась, а злоумышленник продолжил распивать алкоголь. Тело убитой обнаружила ее родственница, которая пришла в гости.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает следственное управлении СКР по Татарстану.

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