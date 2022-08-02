Перекрыт будет участок возле дома №7. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 по 15 августа в Казани будет ограничено движение по улице Габишева. Речь идет об участке проезжей части и тротуара возле дома №7 в направлении от улицы Сафиуллина к улице Зорге. Там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения для жилых домов, сообщают власти города.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение движения по улице Ульянова-Ленина в столице Татарстана продлено еще на год. Тоже касается проспекта Камалеева и улиц Белинского, Профсоюзной, Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина.

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