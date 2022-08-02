Казань приобрела 53 новые снегоуборочные машины за 592 миллиона рублей

Сейчас автопарк дорожной техники города состоит из 570 машин. Фото: Денис Гордийко

Во вторник, 2 августа, автопарк дорожной техники Казани пополнился 53 новыми машинами. Это четыре коммунальные машины с роторным снегоочистителем и 49 комбинированных машин на шасси КАМАЗ с зимним и летним оборудованием. На их покупку было потрачено 592 миллиона рублей.

Мэр города Ильсур Метшин осмотрел машины и заметил, что грядущей зимой им предстоит убирать и посыпать реагентом 22 миллиона квадратных метров дорог. Летом же техника будет поливать цветы и деревья, а также мыть проезжие части.

Отметим, что на сегодняшний день автопарк дорожной техники столицы Татарстана состоит из 570 машин.

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