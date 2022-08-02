Сельская ипотека: татарстанцы предпочитают готовый дом строительству – РСХБ

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В Татарстане в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается выдача сельской ипотеки. Так, Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2022 года одобрил более 160 заявок от граждан на общую сумму порядка 430 млн рублей. Средства клиенты предпочитают направлять на покупку готового дома.

В 2022 году сельскую ипотеку можно взять либо на индивидуальное строительство жилья (ИЖС), либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года.

Анализ одобренных специалистами Татарстанского регионального филиала РСХБ заявок показывает, что в рамках сельской ипотеки дома предпочитают приобретать во всех районах республики, но наибольшей популярностью пользуются Пестречинский, Высокогорский и Лаишевский районы.

Чаще всего сельскую ипотеку берут жители в возрасте от 30 до 44 лет, среди которых большинство – семейные пары.

- Для семейных пар у нас особое преимущество. Если один заявитель может рассчитывать на сельскую ипотеку до 3 млн рублей, то для супругов, которые официально работают, сумма поддержки может быть увеличена вдвое, до 6 млн рублей, – рассказала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Ключевым фактором приобретения дома на селе остается льготная процентная ставка (3 % годовых), но есть и другие преимущества села, которые мотивируют жить в частном доме. К примеру, житель Высокогорского района Ильфат Сабагатуллин, который в родном селе Каймары приобрел дом, рассказал, что, в первую очередь, ориентировался на экологию и тишину.

- Здесь свежий воздух и всегда спокойно и комфортно, – отметил он.

В целом за время реализации сельской ипотеки более 2,6 тысячи татарстанских семей смогли улучшить жилищные условия. Общий объем оказанной поддержки составил 5,9 млрд рублей.

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