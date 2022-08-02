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Происшествия2 августа 2022 12:01

СУ СКР по Татарстану: казанец до смерти избил товарища, который оскорбил его мать

Свою вину мужчина признал лишь частично
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло 30 июля на улице Дементьева.

Преступление произошло 30 июля на улице Дементьева.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Казани подозревается в умышленной причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, вследствие чего тот скончался. Преступление произошло 30 июля у одного из домов по улице Дементьева.

По версии следствия, мужчины распивал алкоголь с друзьями. Когда компания начала расходиться, потерпевший ушел было домой, но поругался там с сожительницей и решил навестить мать. По дороге к квартире женщины он вновь встретил обвиняемого, который выпивал с девушками. Между приятелями вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Утверждается, что в какой-то момент потерпевший оскорбил мать подозреваемого, за что тот принялся бить его ногами по голове. Травмы оказались смертельными.

- Причастность к совершению преступления горожанин признал частично, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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