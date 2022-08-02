СУ СКР по Татарстану: казанец до смерти избил товарища, который оскорбил его мать

Преступление произошло 30 июля на улице Дементьева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Казани подозревается в умышленной причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, вследствие чего тот скончался. Преступление произошло 30 июля у одного из домов по улице Дементьева.

По версии следствия, мужчины распивал алкоголь с друзьями. Когда компания начала расходиться, потерпевший ушел было домой, но поругался там с сожительницей и решил навестить мать. По дороге к квартире женщины он вновь встретил обвиняемого, который выпивал с девушками. Между приятелями вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Утверждается, что в какой-то момент потерпевший оскорбил мать подозреваемого, за что тот принялся бить его ногами по голове. Травмы оказались смертельными.

- Причастность к совершению преступления горожанин признал частично, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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