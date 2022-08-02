Появилось видео того, как пьяный водитель поджигает автоинспектора в Чувашии

С места преступления мужчина скрылся, но спустя пару дней был задержан. Фото: скриншот

Момент, когда пьяный водитель обливает автоинспектора бензином и поджигает в Чувашии, попал на камеру. На засвеченных кадрах видно и то, как злоумышленник выливает на полицейского содержимое канистры, и то, как последний вспыхивает. Видно также, как второй сотрудник ГИБДД пытается помочь коллеге. Именно в это время преступнику удалось скрыться.

Напомним, преступление произошло 29 июля в деревне Токшики Моргаушского района. Правоохранители остановили подозрительный автомобиль под управлением явно пьяного 29-летнего мужчины. Водитель напал на них во время оформления протокола. Он поджег не только автоинспектора, но автомобиль, на котором ехал (позже выяснилось, что легковушка ему не принадлежала).

Вот что осталось от машины, которую злоумышленник также поджег. Фото: скриншот

Инспектор ГИБДД получил ожоги 50% тела и был доставлен в реанимацию, где находится до сих пор.

Подозреваемый в посягательстве на жизнь правоохранителя задержан. Он был найден в доме друга в марийской деревне Шерекей, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

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