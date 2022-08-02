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Общество2 августа 2022 10:04

С 30 октября Казань и Иркутск будет связывать новый авиарейс

Вылеты из столицы Татарстана запланированы на четверги и воскресенья
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Время для каждого из городов указано местное.

Время для каждого из городов указано местное.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В осенне-зимнем расписании полетов появится новый авиарейс, который свяжет Казань и Иркутск. Самолет Boeing 737-800 начнет летать туда и обратно с 30 октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани в Иркутск пассажиры будут вылетать по четвергам и воскресеньем в 23:30, обратно – по понедельникам и пятницам в 10:20. Время для каждого из городов указано местное.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 августа возобновятся авиарейсы из Казани в Душанбе. Полеты в сердце Таджикистана будут осуществляться еженедельно по четвергам.

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