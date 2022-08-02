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Общество2 августа 2022 8:38

На концерте в День строителя в Набережных Челнах выступят Ильсия Бадретдинова и Света

Праздник состоится на майдане парка «Прибрежный»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Гуляния начнутся в 17:00 и завершатся салютом в 21:00.

Гуляния начнутся в 17:00 и завершатся салютом в 21:00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 августа в Набережных Челнах отметят День строителя. В честь праздника на майдане парка «Прибрежный» будет организован концерт, хедлайнерами которого станут заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и певица Света, сообщают власти города.

Помимо выступления певиц горожан будет ждать экстремальное шоу каскадеров, театрализованное представление и номера от местных творческих коллективов.

Праздник начнется в 17:00 и завершится салютом в 21:00.

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