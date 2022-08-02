Мисс Татарстан-1998 обвинила бывшего мужа в изнасиловании, но это оказался ложный донос

Экс-супруг женщины хотел добиться для нее условного срока, но Верховный суд оставил приговор без изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мисс Татарстан-1998, уроженка Набережных Челнов Лейла Асанова признана виновной в заведомо ложном доносе. Дело в том, что женщина обвинила бывшего мужчина – предпринимателя Алексея Асанова – в изнасиловании. Однако последующее расследование показало, что никакого преступления в отношении женщины никто не совершал, сообщают chelny-biz.

В итоге Асанову оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экс-супруг женщины пытался оспорить этот приговор в Верховном суде (он хотел, чтобы его бывшая жена получила как минимуму условный срок), но решение городского суда было оставлено без изменения.

У Лейлы и Алексея четверо общих детей. Младшая и старшая сейчас живут с матерью, а средние – с отцом.

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