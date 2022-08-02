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Общество2 августа 2022 9:31

Начальником Казанского таможенного поста стал Алексей Ковалев

С 2011 года он был руководителям Елабужского таможенного поста
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ковалев – уроженец Оренбургской области. Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Ковалев – уроженец Оренбургской области. Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

На должность начальника Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначен полковник Алексей Ковалев. С 2011 года он занимал должность руководителя Елабужского таможенного поста.

Известно, что Ковалев – уроженец Оренбургской области. В таможенных органах он работает с 1998 года. Начинал с должности инспектора Светлинского таможенного поста Орской таможни, а к 2011 году стал начальником таможенного поста ДАПП Светлый Оренбургской таможни. С 5 августа 2011 года работает в Татарстане.

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