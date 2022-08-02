В Казани «Лада» на скорости сбила женщину на остановке и врезалась в забор

ДТП произошло напротив дома №65/2 по улице Ершова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 15 часов в понедельник, 1 июля, напротив дома №65/2 по улице Ершова в Казани автомобиль «Лада» сбил 42-летнюю женщину, которая стояла на остановке, и врезался в дорожный знак и забор. За рулем легковушки был 64-летний мужчина. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. К слову, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался.

В итоге пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

- За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 78 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – два столкновения транспортных средств и наезд на пешехода. В результате два пассажира и пешеход получили травмы, - сообщает ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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