В Йошкар-Оле 60-летний водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре»

ДТП произошло у дома №79 по улице Водопроводная. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 21:15 в понедельник, 1 августа, у дома №79 по улице Водопроводная в Йошкар-Оле автомобиль «ВАЗ-2112» сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». По предварительным данным, 60-летний водитель легковушки пошел на обгон прямо на пешеходном переходе.

В результате наезда пешеход получил серьезные травмы. С места происшествия его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram