В Казани учителя музыки оштрафовали за строчку из песни Джона Леннона на куртке

Свою вину горожанин не признал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Казани признан виновным в дискредитации использования Вооруженных Сил России и оштрафован на 15 тысяч рублей. Все это произошло из-за строчки из песни Джона Леннона, которую мужчина нанес на свою куртку, сообщается в картотеке Вахитовского районного суда города. О какой именно фразе и какой конкретно композиции идет речь, там не уточняется.

Свою вину горожанин не признал. Он заявил, что является преподавателем музыки и нанес надпись на одежду в феврале 2021 года - за год до начала спецоперации на Украине.

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