Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей республики с Днем ВДВ

Николаев заметил, что нынешние десантники являются достойным примером для окружающих. Фото: администрация главы Чувашии

Во вторник, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С этим праздником военнослужащих и ветеранов Чувашии поздравил глава республики Олег Николаев. Он пожелал всем причастным крепкого здоровья, благополучия и успехов.

- Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает патриотические традиции предшественников в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, - заметил в своей речи Николаев. - Патриотизм и сила духа, выдержка и безупречная выучка, которые демонстрируют воины-десантники, являются достойным ориентиром и образцом для подрастающего поколения.

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