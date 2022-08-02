В Казани обсудили злободневные проблемы татар, среди которых сохранение языка

Одно из прозвучавших предложений - обучать малышей родному языку посредством мультфильмов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В понедельник, 1 августа, в выставочном центре «Казань Экспо» состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Делегаты VIII съезда, приехавшие из 35 стран мира, обсудили насущные проблемы народа, в том числе проблему сохранения родного языка.

Мероприятие состоялось в выставочном центре «Казань Экспо». Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Делегаты прибыли на съезд в Казань из 35 стран мира. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В числе делегатов – педагоги, сотрудники музеев, музыканты, писатели, режиссеры, политики, бизнесмены, представители духовенства и СМИ. Многие из них представили свои проекты, среди которых был образовательный проект для детей «Ак буре». Его идея в том, чтобы дети изучали татарский язык посредством мультфильмов.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Третий день съезда завершился концертом. На сцене перед делегатами выступили: народная артистка Татарстана Зайнап Фархетдинова, заслуженный артист республики Раяз Фасыхов и эстрадный певец Зуфар Билалов.

Третий день съезда Всемирного конгресса татарс завершился концертом. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

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