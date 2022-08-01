На въезде в Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили машину, у пассажира которой нашли почти полкило наркотиков

Мужчину задержали и ему теперь грозит серьезный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ладу» на въезде в Набережные Челны для банальной проверки документов. Во время которой полицейские обратили на то, что25-летний пассажир начал заметно нервничать. Поэтому было принято решение досмотреть его личные вещи. Так, рюкзаке мужчины был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом весом почти полкило, которое как показала экспертиза является синтетическим наркотиком.

- Задержанный рассказал, что запрещенное вещество забрал в поле рядом с городом Козловка в Чувашии и вез его в Набережные Челны, чтобы продать, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

В отношении данного пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram