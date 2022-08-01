Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 16:36

На въезде в Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили машину, у пассажира которой нашли почти полкило наркотиков

Мужчину задержали и он рассказал, что вез запрещенные вещества, чтобы продать их в татарстанском автограде
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчину задержали и ему теперь грозит серьезный срок.

Мужчину задержали и ему теперь грозит серьезный срок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ладу» на въезде в Набережные Челны для банальной проверки документов. Во время которой полицейские обратили на то, что25-летний пассажир начал заметно нервничать. Поэтому было принято решение досмотреть его личные вещи. Так, рюкзаке мужчины был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом весом почти полкило, которое как показала экспертиза является синтетическим наркотиком.

- Задержанный рассказал, что запрещенное вещество забрал в поле рядом с городом Козловка в Чувашии и вез его в Набережные Челны, чтобы продать, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

В отношении данного пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram