В казанском парке им. Горького после травмирования ребенка временно отключили фонтан

Детали ЧП устанавливаются. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Поющий фонтан в парке им.Горького был отключен до полного выяснения обстоятельств происшествия с шестилетним мальчиком, который лишился трех пальцев на ноге. При этом врачам удалось оперативно пришить обратно только два из них.

- Мы обеспокоены произошедшим несчастным случаем и сопереживает родителям малыша, желает ему скорейшего восстановления, - сообщили в мэрии Казани. - Представители городской администрации предпримут все необходимые меры для того, чтобы установить детали ЧП и обеспечить безопасность посетителей парков.

Напомним, установить, что действительно произошло с мальчиком на фонтане пока затруднительно, несмотря на имеющиеся там камеры видеонаблюдения. По данному факту, к слову, было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

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