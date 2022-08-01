С 1 октября стартуют прямые авиарейсы из Чебоксар в Сочи

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Алина НИЗАМОВА

Прямые авиарейсы из Чебоксар в Сочи будут осуществляться с 1 октября по 31 декабря 2022 года два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Как сообщает пресс-служба аэропорта столицы Чувашии, время вылета в Сочи намечено в 18.40. При этом стоимость билета в одну сторону начинается всего от 1,5 тысяч рублей.

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