Казанцы называли своих новорожденных детей Мирсалем, Инрикой и Харитоном

С 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлую отчетную неделю – с 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей, 199 из них – это мальчики, а 191 – девочка, сообщает ЗАГС города.

Специалисты управления также составили традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми родители в Казани нарекали своих новорожденных детей на минувшей неделе.

Так, чаще всего казанцы использовали для этого следующие имена: Карим, Макар, Тимур, Диляра, Малика и Марьям.

В список же самых редких в этот раз попали: Мирсаль, Феликс, Харитон, Инрика, Лукерия и Юлиана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram