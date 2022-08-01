Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2022 15:10

Казанцы называли своих новорожденных детей Мирсалем, Инрикой и Харитоном

В ЗАГСе города составили список самых популярных и редких имен прошлой недели
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей.

С 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлую отчетную неделю – с 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей, 199 из них – это мальчики, а 191 – девочка, сообщает ЗАГС города.

Специалисты управления также составили традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми родители в Казани нарекали своих новорожденных детей на минувшей неделе.

Так, чаще всего казанцы использовали для этого следующие имена: Карим, Макар, Тимур, Диляра, Малика и Марьям.

В список же самых редких в этот раз попали: Мирсаль, Феликс, Харитон, Инрика, Лукерия и Юлиана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram