Казанцы называли своих новорожденных детей Мирсалем, Инрикой и Харитоном

С 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За прошлую отчетную неделю – с 25 по 31 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 390 детей, 199 из них – это мальчики, а 191 – девочка, сообщает ЗАГС города.
Специалисты управления также составили традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми родители в Казани нарекали своих новорожденных детей на минувшей неделе.
Так, чаще всего казанцы использовали для этого следующие имена: Карим, Макар, Тимур, Диляра, Малика и Марьям.
В список же самых редких в этот раз попали: Мирсаль, Феликс, Харитон, Инрика, Лукерия и Юлиана.
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