Фестиваль мороженого в Казани посетили более 20 тысяч человек

Там можно было попробовать жареное и даже скульптурное мороженое. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

На прошедших выходных в Казани на территории парка им. Горького прошел фестиваль мороженого, на котором 20 производителей представили свои холодные лакомства – от жареного мороженого до алкогольного.

В итоге, как подсчитали в Дирекции парков и скверов, этот праздник субботу и воскресенье посетили более 20 тысяч человек. Отметим, что помимо сладостей пришедшим представили развлекательную программу, с развлечениями для детей.

А особенностью фестиваля мороженого в этот раз стала глиттер-станция, где всех бесплатно украшали блестками.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram